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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ботика о клубах РПЛ без беттинг-партнера: «Не уверен, что кого-то подпишут до конца года. Если в конце лета шли переговоры и ходили слухи, то сейчас – тишина»

Беттинг-эксперт Алексей Ботика прокомментировал ситуацию на рынке спортивного спонсорства в России.   – Четыре клуба РПЛ – «Акрон», «Ахмат», «Балтика» и «Оренбург» – остаются без букмекерских спонсоров.

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