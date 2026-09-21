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Царьград

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Reuters: Клаус Зеллмер возглавит Volvo Cars в 2027 году

Reuters: Клаус Зеллмер возглавит Volvo Cars в 2027 году

Клаус Зеллмер назначен президентом и гендиректором Volvo Cars, сменив Хокана Самуэльссона. Предполагается его уход до 1 октября 2027 года.

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