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Царьград

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Умер бывший вице-спикер Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов

Умер бывший вице-спикер Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов

Почетный гражданин Южного Урала скончался на 75-м году жизни. Челябинская область прощается с Юрием Раифовичем Карликановым, выдающимся государственным и общественным деятелем, ушедшим из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с недугом.

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