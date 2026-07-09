Умер бывший вице-спикер Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов

Почетный гражданин Южного Урала скончался на 75-м году жизни. Челябинская область прощается с Юрием Раифовичем Карликановым, выдающимся государственным и общественным деятелем, ушедшим из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с недугом.
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