Умер бывший вице-спикер Заксобрания Челябинской области Юрий Карликанов

Почетный гражданин Южного Урала скончался на 75-м году жизни. Челябинская область прощается с Юрием Раифовичем Карликановым, выдающимся государственным и общественным деятелем, ушедшим из жизни в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с недугом.