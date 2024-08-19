25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Говорить с собой - вредная привычка. Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах и, как ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит).
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