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С нами не соскучишься!

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25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

25 вещей, которые делают все люди, когда думают, что их никто не видит

Говорить с собой - вредная привычка. Существует большая разница между тем, как люди ведут себя в общественных местах и, как ведут себя, когда их никто не видит (или, по крайней мере, они думают, что их никто не видит).

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Комментарии
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Василий Лыгин
Вред от некоторых привычек надуман!
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16 час.

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