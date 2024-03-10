Тарасова об участии Безрукова в жюри «Русского вызова»: «Его любят все»

Зрители освистали артиста за критику фигуриста Дмитрия Алиева. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие народного артиста России Сергея Безрукова в составе жюри турнира шоу-программ «Русский вызов» свидетельствует об уважительном отношении к отечественному спорту и его силе.