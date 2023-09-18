ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

– Мы обижены на Россию – это почти первое, что услышит любознательный русский, прибыв в эту гордую горную страну.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Сейчас, бежим и падаем помогать Армении!
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17 час.
Игорь
Хотели независимости - пожалуйста, хлебайте большой ложкой! Мы постоим в стороне, понаблюдаем как будете барахтаться с пиндосами и НАТОй
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16 час.
Лев Сивохин
Похоже армян ничему не научила история Грузии. Ну обижаться им стоит только на себя.
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12 мин.

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