Обманутый мошенниками клиент СберБанка взыскал с них похищенные деньги

Обманутый псевдосотрудниками СберБанка клиент этой кредитной организации вычислил аферистов, которые заставляли его переводить деньги на «безопасные счета», и взыскал с них 1,5 млн рублей, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.