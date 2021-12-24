Банки.ру

95 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DimKash
    Манипулируют рынком всегда и везде, глобальной новости в этом нет, по сути это обычное событие для низко ликвидных ин...ЦБ уличил банк «Д...
  • Sasha Sokolov
    ну правильно цена акции или падает или растет медленно,народ продает видимо акции? а дивидендами тут не удержишь никогоПрезидент МТС: ко...
  • Sasha Sokolov
    пора ставки в банках смелее поднимать до 9%,если банки хотят чтобы им народ понес деньги,а так или дома или на БиржуМаксимальная став...

Обманутый мошенниками клиент СберБанка взыскал с них похищенные деньги

Обманутый псевдосотрудниками СберБанка клиент этой кредитной организации вычислил аферистов, которые заставляли его переводить деньги на «безопасные счета», и взыскал с них 1,5 млн рублей, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх