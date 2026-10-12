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Регионы России

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Фанаты «Филадельфии» потребовали отставки главного тренера после поражения от «Каролины»

Фанаты «Филадельфии» потребовали отставки главного тренера после поражения от «Каролины»

Болельщики хоккейного клуба «Филадельфия» потребовали увольнения главного тренера Рика Токкетта после поражения команды от «Каролины» со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ESPN.

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