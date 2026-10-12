Фанаты «Филадельфии» потребовали отставки главного тренера после поражения от «Каролины»

Болельщики хоккейного клуба «Филадельфия» потребовали увольнения главного тренера Рика Токкетта после поражения команды от «Каролины» со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ESPN.
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