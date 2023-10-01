Пророссийская партия Smer лидирует на выборах в Словакии

Global Look Press/x99/ZUMAPRESS.com Словацкая партия Smer — sociálna demokracia ("Курс — социальная демократия") бывшего премьер-министра Словакии Роберт Фицо на прошедших 30 сентября парламентских выборах лидирует после подсчета голосов с 75% участков.
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