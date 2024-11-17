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Закон, порядок, государство

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Артисты творческого коллектива военной базы ЮВО в Армении приняли участие в Всероссийском фестивале «Катюша»

Артисты творческого коллектива военной базы ЮВО в Армении приняли участие в Всероссийском фестивале «Катюша»

Творческий коллектив военной базы ЮВО в Армении был награжден дипломами участников фестиваля. .

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