В Иркутске машина скорой, перевозившая ребенка, попала в ДТП с двумя авто

В Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали автомобиль скорой помощи, перевозивший ребенка в больницу, и две легковые иномарки, сообщает ГУМВД по Иркутской области в своем Telegram-канале.
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