Тренер Тарханов: сыграть на ноль против Камеруна - весьма позитивный момент

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна, отметив, что его насторожили невынужденные потери мяча на своей половине поля, передает "Спорт-Экспресс".
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