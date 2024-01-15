Юрист рассказал о причинах возможного отказа в выплате пенсии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал россиянам заранее обращаться за назначением страховой или льготной пенсии Он также предупредил, что в некоторых случаях Социальный фонд может отказать в выплатах, пишет агентство «Прайм».
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