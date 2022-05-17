Татарстан получит грант по проекту в сфере культурной идентичности и традиций

Татарстан вошел в число регионов, которые получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по проекту, направленному на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей, сообщает ТАСС.
Татарстан вошел в число регионов, которые получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) по проекту, направленному на сохранение национальной культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей, сообщает ТАСС.
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