Экс-директору заказника «Кирзинский» Ермолику огласили обвинение за охоту в нацпарке

Дело Вячеслава Ермолика начали рассматривать по существу в Барабинском райсуде. Экс-директору заказника инкриминируют целый ряд преступлений, в том числе взяточничество, незаконную охоту с использованием служебного положения и взяточничество.
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