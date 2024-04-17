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Вечерний Новосибирск

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Экс-директору заказника «Кирзинский» Ермолику огласили обвинение за охоту в нацпарке

Экс-директору заказника «Кирзинский» Ермолику огласили обвинение за охоту в нацпарке

Дело Вячеслава Ермолика начали рассматривать по существу в Барабинском райсуде. Экс-директору заказника инкриминируют целый ряд преступлений, в том числе взяточничество, незаконную охоту с использованием служебного положения и взяточничество.

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