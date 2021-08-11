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Поляк Корейба на примере Белоруссии объяснил «честное» двуличие Запада

Поляк Корейба на примере Белоруссии объяснил «честное» двуличие Запада

Польский политолог Якуб Корейба заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз не оставят Белоруссию в покое.

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Владимир Витковский
Оно поляк? Это быдло не тянет на поляка, в худшем случае- лит.
Liudmila Kosteley (Моисеева)
Ну к чему это приведёт, когда в открытую говорят, что сделают с Беларусью. Это всё колебания Лукашенко. Никто его не тянет входить в РФ. Раз он боиться Власть потерять. Сделать, как раньше, одну границу и без виз снять. Этот без виз ему встанет боком.74 страны к нему залетают. А сколько бывших террористов? А с беженцами как? А РФ надо укрепить Российсо-Беларускую границу.Что его за уши затаскивать в РФ. Когда он сменится, новое правительство, возможно пойдёт по пути Украины.Уже было так, в 90-х. И если бы не Путин с его договорами, возможно, в Белоруссии уже тогда так, как на Украине было.
Александр Свиридов
России надо заниматься своими проблемами, а беларусы со своими сами разберутся....
Борис Осипов
Как на Украине разобрались...
Владимир Колесников
За Белоруссию, когда там Лукашенко, я спокоен, больше, чем за Россию, власти которой завуалированно подчиняются Западу.

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