❗️ В СК РФ заинтересовались информацией о необоснованном росте цен на аренду земли в Крыму В интернете появилось видеообращение крымчан к главе ведомства Александру Бастрыкину.
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❗️ В СК РФ заинтересовались информацией о необоснованном росте цен на аренду земли в Крыму В интернете появилось видеообращение крымчан к главе ведомства Александру Бастрыкину.