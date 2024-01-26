Apple объяснила, почему не будет распространять изменения политики магазина п...

Apple объяснила, почему не будет распространять изменения политики магазина приложений за пределами ЕвросоюзаИзменения в региональном законодательстве заставили Apple при распространении программного обеспечения для своих устройств на территории Евросоюза обеспечить возможность их установки из сторонних источников, а также открыть доступ разработчикам и пользователям к сторонним платёжным системам и браузерам.