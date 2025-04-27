Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро и встретился главой МИД Бразилии

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро и проводит встречу с главой МИД Бразилии Маурой Виэйра, сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.
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