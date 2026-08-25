НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Детская библиотека Татарстана откроет два шатра на «Тау Фесте»

Детская библиотека Татарстана откроет два шатра на «Тау Фесте»

Фото: © «Татар-информ» Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина подготовила отдельную программу для семейного книжного фестиваля «Тау Фест», который пройдет 29 и 30 августа в казанском парке «Елмай».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии