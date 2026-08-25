Детская библиотека Татарстана откроет два шатра на «Тау Фесте»

Фото: © «Татар-информ» Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина подготовила отдельную программу для семейного книжного фестиваля «Тау Фест», который пройдет 29 и 30 августа в казанском парке «Елмай».
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