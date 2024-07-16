НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Знак «Обгон запрещён», а разметка прерывистая. Останавливает инспектор и грозит лишением прав — отвечаем строго по закону

Знак «Обгон запрещён», а разметка прерывистая. Останавливает инспектор и грозит лишением прав — отвечаем строго по закону

Друзья, я приветствую всех автолюбителей, которым интересны не только обзоры по технической части автомобилей, новинок из мира автопрома, но и разборы некоторых дорожных ситуаций, которые могут возникнуть абсолютно с каждым в независимости от стажа вождения, реального опыта и возраста водителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх