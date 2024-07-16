Знак «Обгон запрещён», а разметка прерывистая. Останавливает инспектор и грозит лишением прав — отвечаем строго по закону

Друзья, я приветствую всех автолюбителей, которым интересны не только обзоры по технической части автомобилей, новинок из мира автопрома, но и разборы некоторых дорожных ситуаций, которые могут возникнуть абсолютно с каждым в независимости от стажа вождения, реального опыта и возраста водителя.