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Военное обозрение

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Экспедиция к предкам. Многие трудности построения нового общества

Экспедиция к предкам. Многие трудности построения нового общества

Несмотря на «сухой закон» периода Гражданской войны, пили в то время абсолютно все, от крестьянина-замухрышки до… командармов Красной армии.

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