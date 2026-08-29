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Заболотный забил дебютный гол за медиаклуб Басты (видео)

Заболотный забил дебютный гол за медиаклуб Басты (видео)

Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный забил гол в дебютном матче за СКА.Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный забил гол в дебютном матче за СКА.

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