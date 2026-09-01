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«ФедералПресс»: треть горожан знает, что в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи

«ФедералПресс»: треть горожан знает, что в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи, который привлечет 10 тысяч участников из 190 стран.

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