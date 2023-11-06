Жители Комрата будут приглашены на второй тур выборов

Жителям муниципия Комрат АТО Гагаузия не удалось избрать примара населенного пункта в первом туре. Таким образом, согласно законодательству, их снова будут ожидать на избирательных участках через 2 недели.
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