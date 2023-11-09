Официальный анонс GTA 6, президент Nintendo о Switch 2, новая игра от авторов This is the Police…Rockstar Games совсем скоро покажет первый трейлер Grand Theft Auto VI, немного информации о новой Mass Effect, президент Nintendo прокомментировал слухи о Switch 2, Super Mario Bros.
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