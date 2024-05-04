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Кожевников о ЧМ-2024: «Смотреть не буду. Гады пока не дают России играть против сильнейших. Будем терпеть – мы народ терпеливый»

Турнир пройдет в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не будут участвовать в чемпионате.

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