🇧🇦🇺🇦 Американцы скупают предприятия боснийского ВПК для поставок на Украину Ранее мы писали об участившихся визитах украинских чиновников в Сараево.
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🇧🇦🇺🇦 Американцы скупают предприятия боснийского ВПК для поставок на Украину Ранее мы писали об участившихся визитах украинских чиновников в Сараево.
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