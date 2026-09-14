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SPORT24.ru

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Галицкий назвал одну вещь, которая мешает миру развиваться: «Меня это бесит»

Галицкий назвал одну вещь, которая мешает миру развиваться: «Меня это бесит»

Справедливо!Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий — один из самых ярких ораторов российского футбола.

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