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В МИД КНР опровергли информацию о поставках техники военным из Чечни на Украине

В МИД КНР опровергли информацию о поставках техники военным из Чечни на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не занимается поставкой вооружений и техники чеченским подразделениям для спецоперации.

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