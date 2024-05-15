Военный эксперт Юрий Подоляка объяснил радость бойцов от ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны, о которой много писали в телеграм-каналах накануне.
"Поэтому на фронте был праздник": Подоляка объяснил радость бойцов от ухода Шойгу. Военкоры оценили Белоусова
Комментарии
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radiofree
Все гребут под себя,ни как не нажрутся
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12 час.
ninikooo Митусова
Может наконец- то бойцы получат обмундирование своего размера и все необходимое для быта в военных условиях?! Простые люди переводят свои кровные, честно заработанные деньги, урывая их от скромного семейного бюджета в Народный фронт для приобретения дронов, а эти суки ненасытные воруют миллиардами!!! Да таких сволочей нужно судить по законам военного времени!!!
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11 час.
Galina Bobryasheva
От того, что они гребут еще зависит жизнь наших бойцов! Вот, что страшно! Как так?! Одни за страну, за людей гибнут, а эти мрази годами обворовывают и страну, и фронт.
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11 час.
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