"Поэтому на фронте был праздник": Подоляка объяснил радость бойцов от ухода Шойгу. Военкоры оценили Белоусова

radiofree Все гребут под себя,ни как не нажрутся

ninikooo Митусова Может наконец- то бойцы получат обмундирование своего размера и все необходимое для быта в военных условиях?! Простые люди переводят свои кровные, честно заработанные деньги, урывая их от скромного семейного бюджета в Народный фронт для приобретения дронов, а эти суки ненасытные воруют миллиардами!!! Да таких сволочей нужно судить по законам военного времени!!!