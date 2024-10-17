На Камчатке возбудили дело против пенсионерки, прописавшей 60 мигрантов

Дмитрий Гурин

Ставят на учет мигрантов не пенсионеры а УФМС России и как по мне так они просто тупо "работают как попрет", около моего дома здание УФМС по Ростовской области так что достаточно хорошо видно их работу даже со стороны не ходя по кабинетам. И до этого месяца не существовало закона о запрете на регистрацию мигрантов в "резиновых квартирах". Бабуля просто таким образом увеличивала свою нищенскую пенсию. так что нечего перекладывать свои косяки и недоработки на пенсионеров...........