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На Камчатке возбудили дело против пенсионерки, прописавшей 60 мигрантов

На Камчатке возбудили дело против пенсионерки, прописавшей 60 мигрантов

Уголовное дело возбудили в отношении пожилой жительницы Петропавловска-Камчатского, фиктивно прописавшей десятки мигрантов в своей квартире.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ставят на учет мигрантов не пенсионеры а УФМС России и как по мне так они просто тупо &quot;работают как попрет&quot;, около моего дома здание УФМС по Ростовской области так что достаточно хорошо видно их работу даже со стороны не ходя по кабинетам. И до этого месяца не существовало закона о запрете на регистрацию мигрантов в &quot;резиновых квартирах&quot;. Бабуля просто таким образом увеличивала свою нищенскую пенсию. так что нечего перекладывать свои косяки и недоработки на пенсионеров...........
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