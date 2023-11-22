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Трутнев раскритиковал затянувшуюся реконструкцию аэропортов в Забайкалье

Трутнев раскритиковал затянувшуюся реконструкцию аэропортов в Забайкалье

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев остался недоволен реконструкцией аэропортов Чара и Кадала из-за постоянных переносов сроков и удорожание проектов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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