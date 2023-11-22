Трутнев раскритиковал затянувшуюся реконструкцию аэропортов в Забайкалье

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев остался недоволен реконструкцией аэропортов Чара и Кадала из-за постоянных переносов сроков и удорожание проектов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии