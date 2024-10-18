МЭР призвало обеспечить доступность билетов на зимних турнаправлениях

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на всероссийском совещании по подготовке к зимнему туристическому сезону, обратил внимание на необходимость обеспечения достаточного количества и доступности билетов на ключевых туристических направлениях страны, сообщает ТАСС.
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