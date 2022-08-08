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Сильнее, чем раньше: новый прогноз по ливневому дождю во Владивостоке – дата, время

Сильнее, чем раньше: новый прогноз по ливневому дождю во Владивостоке – дата, время

Серьезный ливень прогнозируется в ближайшие дни августа во Владивостоке. На метеорологическом портале Gismeteo указана точная дата и время, когда непогода накроет столицу ДФО.

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