Сильнее, чем раньше: новый прогноз по ливневому дождю во Владивостоке – дата, время

Серьезный ливень прогнозируется в ближайшие дни августа во Владивостоке. На метеорологическом портале Gismeteo указана точная дата и время, когда непогода накроет столицу ДФО.
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