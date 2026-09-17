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Громкая таджикская свадьба у мемориала: один залез на монумент — и посыпались липовые браки

Громкая таджикская свадьба у мемориала: один залез на монумент — и посыпались липовые браки

Потанцевали у памятника — и спалили фиктивный брак: как свадебная вечеринка в Братске запустила массовую проверку мигрантов 24 сентября 2024 года в Братске — промышленном городе в Иркутской области — праздновали свадьбу.

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