В Мурманске написали всероссийский химический диктант

Ежегодный Международный химический диктант, темой которого в этом году стала «Формула Победы», состоялся в Мурманском арктическом университете (МАУ), 20 мая сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
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