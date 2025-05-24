Вы здоровы, но цифры на весах растут, и вы не понимаете, почему так происходит? Срываетесь, садясь на диеты? Возможно, лишние килограммы у вас…в голове.

﻿﻿«Я хорошо питаюсь, но я все еще толстый», «Умом я все понимаю, но не могу перестать есть и покупать шоколад по ночам», «Когда я начал вести здоровый образ жизни, я чувствовал себя ужасно, я не мог чувствовать себя счастливым»… Если вы сказ.