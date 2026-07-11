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Ярослав Дыбленко: «За счет «Амура» кубковая интрига на Востоке существовала до последнего. Если отбросить январь, мы ровно прошли регулярку, все время были в борьбе за плей-офф»

Защитник Ярослав Дыбленко высказался о выступлении «Амура» в сезоне-2025/26. – Чемпионатом в « Амуре » разочарованы, ведь не удалось зайти в плей-офф? – Не могу так сказать.

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