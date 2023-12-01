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Мировое обозрение

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Broadcom планирует уволить тысячи сотрудников VMware, которую недавно поглотила

Broadcom планирует уволить тысячи сотрудников VMware, которую недавно поглотила

Состоявшаяся сделка по покупке Broadcom компании VMware за $69 млрд означает, что новые владельцы бизнеса могут приступить к оптимизации организационной структуры с целью сокращения затрат, и с конца января они начнут сокращать персонал VMware в штате Калифорния.

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