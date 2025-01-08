Премьер Гренландии встретится с королем Дании после заявлений Трампа

Премьер Гренландии Муте Эгеде 8 января проведет переговоры с королем Дании Фредериком X на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном включении острова в состав Соединенных Штатов.
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