Более 400 студентов пройдут стажировки в ОЭЗ «Технополис Москва» в этом году

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что более 1200 специалистов стали участниками проекта ОЭЗ «Техностажировка» с момента его запуска в 2022 году.
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