RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Какая трагедия на роже. 😞 Она знает, что ей кобзда. Не выполнила приказ хозяина. Грузия на войну с Россией не явилас...Президент Грузии ...
  • Сергей Лазарев
    Red-light districПрезидент Грузии ...
  • Мишка Анисимов
    Какое такое Николаевское подполье ? Бегают от военкомов и ещё умудряются подпольничать ?Припортовая инфра...

Более 400 студентов пройдут стажировки в ОЭЗ «Технополис Москва» в этом году

Более 400 студентов пройдут стажировки в ОЭЗ «Технополис Москва» в этом году

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что более 1200 специалистов стали участниками проекта ОЭЗ «Техностажировка» с момента его запуска в 2022 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх