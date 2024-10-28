Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    По двору бегают, пока кто то лопатой по хребтине не перешиб!А вообще кто-нибу...
  • Людмила ивановна
    При всеобщей продажности чиновников в купе с ментами и  их бездействии таких Коркино по стране будут десятки, а может...Взрывоопасная ноч...
  • Шеин Никита
    Снимут тебя, тетка, с твоей должности и поедешь ты жрать круасаны с лягушатиной в свою вонючую Лютецию, неосторожно н...Зурабишвили призн...

Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Парикмахер в Севастополе отделается штрафом за плевки по машине российского военного

Политнавигатор Наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей угрожает 26-летнему работнику парикмахерской в Севастополе за публичное оскорбление участников СВО, которое правоохранители трактовали как дискредитацию ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх