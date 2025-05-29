Нижегородцы назвали главные проблемы общественного транспорта

Больше половины нижегородцев недовольны состоянием общественного транспорта. Среди основных проблем пассажиры называют большие интервалы между рейсами, переполненные автобусы, отсутствие транспорта после 21 часа и «гонки» на маршрутах.
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