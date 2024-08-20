Разведка США: Иран пытался взломать предвыборные штабы Трампа и Камалы Харрис

Разведка Соединенных Штатов придерживается точки зрения, согласно которой Исламская Республика Иран пыталась взломать предвыборные штабы бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и американского вице-президента Камалы Харрис.
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