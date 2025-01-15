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Всё о женщинах

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Реабилитацию детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов назвали успешной

Реабилитацию детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов назвали успешной

В течение двух лет в Свердловской и Тюменской областях шел федеральный эксперимент — использование электронных сертификатов для оплаты комплексной реабилитации детей от 4 до 17 лет, которым впервые установили инвалидность.

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