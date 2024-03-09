Как Выбрать Спелое Авокадо Или Заставить Его Созреть В Домашних Условиях

А вы слышали, что ученые признали авокадо главным продуктом для женского здоровья, и давно считают супер-фудом? Только, к сожалению, многие жалуются, что хороших авокадо в наших магазинах почти никогда не найти, вечно они недозрелые или перезрелые.
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