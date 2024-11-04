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Не менее девяти человек погибли при извержении вулкана Лаки-лаки вИндонезии

Не менее девяти человек погибли при извержении вулкана Лаки-лаки вИндонезии

В Индонезии произошло извержение вулкана Лаки-лаки на острове Флорес вечером воскресенья, 3 ноября. Об этом сообщил представитель Центра вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) Хади Виджая в беседе с Reuters.

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