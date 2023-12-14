Русские жители начинают мстить латвийскому государству

Вы зря пишите всякую хрень..это началось еще с попустительства.алкаша презика..и его команды либералов,которым начхать на свой русский народ,и украину так же просрали..чертили красным карандашом линии))))))выражали возмущение(которое могли себе в дупу засунуть)))работа не производилась ,сейчас больше вкладывают в чуркистан,ем в страны прибалктики и украины..А знаете почему...мы строим там школы,учим бесплатно их маструбеков в институтах и универах))) ,платим учителям бабки50-80 косаря,(а рассеии30-40)))платим пособия.и раздаем гражданство на лево и направо.,а самое главное закрываем глаза на их преступления, беспардонное поведение...А русским семь адов..пройти..потому,что так выгодно нашим чинушам на местах и в правительстве..Бизьнес,ничего личного..

Олег Самойлов

Эта херня началась со времен самой справедливейшей в мире власти! Тогда направляли в проебалтику граждан, окончивших ВУЗы и всякие техникумы, а эти граждане ведь не совсем дураками были, если их, например, из новосибирского изобилия отправляли в ТЕ края! Как Иван Иванов считает, ГДЕ в годы СССР жилось хуже? Ясен пень, в проебалтике, тогда она называлась Прибалтика, и ОСТАВАЛИСЬ ТАМ жить! Вот сейчас им и приходится расхлебывать результаты самой мудрой и самой доброй НАЦИОНАЛЬНОЙ политики самой мудрой и самой наинароднейшей партЕи!