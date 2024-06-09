Наблюдаем некоторую тревогу в связи с проникновением хохлов и сочувствующих им в отечественное медиапространство, с понтом дела, мол, они добрых русских людей плохому научат и рано или поздно на майдан против власти вытащат.
О медиаресурсе и свергателях режЫма
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Алина, читал ваш коммент с интересом и пониманием до момента когда споткнулся о ваш "...ложат цветы..." как о камень на дороге или бетонный блок на парковке!!! Вынужден вам напомнить, что в русском языке НЕТ Такого Глагола как "ложить", но для подобных случаев есть другой - "класть" или "положить", "уложить", отложить", но нет "покласть"! То есть, глагол класть Нельзя использовать с приставкой, а "...ложить" - Только с Приставками! Простите за напоминание, но для меня это "незнание грамматики" ощущается как удар лопатой по лицу и вызывает серьезные сомнения о национальности/самоидентичности автора!!
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6 час.
Vladimir Soukhatchev
Прошу прощения у "толстокожих пофигистов" и "гиперчувствительных к критике" комментаторов за уроки грамматики русского языка! Но, полагаю, в публичном поле "лучше промолчать и выглядеть мным, чем сказанув Не То показать Всем свою Глупость или неграмотность!
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6 час.
Руслан Техажев
Однако и у Ахилесса была своя опасная"пята" в которую его и поразили. Поэтому пусть рука кормящая (по тексту), не увлекается кормлением нужных её власти, а умело руководит своим окормляемым народом.
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6 час.
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