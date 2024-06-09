О медиаресурсе и свергателях режЫма

Vladimir Soukhatchev

Алина, читал ваш коммент с интересом и пониманием до момента когда споткнулся о ваш "...ложат цветы..." как о камень на дороге или бетонный блок на парковке!!! Вынужден вам напомнить, что в русском языке НЕТ Такого Глагола как "ложить", но для подобных случаев есть другой - "класть" или "положить", "уложить", отложить", но нет "покласть"! То есть, глагол класть Нельзя использовать с приставкой, а "...ложить" - Только с Приставками! Простите за напоминание, но для меня это "незнание грамматики" ощущается как удар лопатой по лицу и вызывает серьезные сомнения о национальности/самоидентичности автора!!