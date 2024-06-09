Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Я это читал неоднократно. Это любимое ругательство тупых и безграмотных.ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...
  • Александр
    Один стихи писал когда за спиной всё разворовывали, другой начальнику развлекухи устраивал. Остальные - обустраивалис..."ОФИЦЕРОВ НАТО НА...
  • Ваша Светлость
    Жыдо-чухонец, ты жалок.ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...

О медиаресурсе и свергателях режЫма

О медиаресурсе и свергателях режЫма

Наблюдаем некоторую тревогу в связи с проникновением хохлов и сочувствующих им в отечественное медиапространство, с понтом дела, мол, они добрых русских людей плохому научат и рано или поздно на майдан против власти вытащат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Soukhatchev
Алина, читал ваш коммент с интересом и пониманием до момента когда споткнулся о ваш &quot;...ложат цветы...&quot; как о камень на дороге или бетонный блок на парковке!!! Вынужден вам напомнить, что в русском языке НЕТ Такого Глагола как &quot;ложить&quot;, но для подобных случаев есть другой - &quot;класть&quot; или &quot;положить&quot;, &quot;уложить&quot;, отложить&quot;, но нет &quot;покласть&quot;! То есть, глагол класть Нельзя использовать с приставкой, а &quot;...ложить&quot; - Только с Приставками! Простите за напоминание, но для меня это &quot;незнание грамматики&quot; ощущается как удар лопатой по лицу и вызывает серьезные сомнения о национальности/самоидентичности автора!!
Ответить
6 час.
Vladimir Soukhatchev
Прошу прощения у &quot;толстокожих пофигистов&quot; и &quot;гиперчувствительных к критике&quot; комментаторов за уроки грамматики русского языка! Но, полагаю, в публичном поле &quot;лучше промолчать и выглядеть мным, чем сказанув Не То показать Всем свою Глупость или неграмотность!
Ответить
6 час.
Руслан Техажев
Однако и у Ахилесса была своя опасная&quot;пята&quot; в которую его и поразили. Поэтому пусть рука кормящая (по тексту), не увлекается кормлением нужных её власти, а умело руководит своим окормляемым народом.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх